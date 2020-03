Minder interventies door VAB, maar ze nemen meer tijd in beslag door coronamaatregelen

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, in het weekend van 15 maart, kent mobiliteitsorganisatie VAB een stapsgewijze terugval van het aantal pechgevallen. Vanaf donderdag 19 maart daalde het aantal pechgevallen tot zo’n 50 procent van het aantal pechgevallen tijdens weekdagen. Interventies nemen ook meer tijd in beslag, omwille van de veiligheidsmaatregelen zoals het desinfecteren van vervangwagens en voertuigen met pech en de ‘social distancing’. Dat meldt VAB zondag in een persbericht.