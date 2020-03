“We moeten deze crisis aangrijpen om onze samenleving beter te maken”, dat zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een interview met De Zondag. Tevens werkt Coens aan een manifest met “tien lessen voor de toekomst”.

