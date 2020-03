Baby in VS overleden na coronabesmetting: “Uitgebreid onderzoek nodig”

In de Amerikaanse staat Illinois is een baby gestorven die besmet was met het coronavirus. De plaatselijke gezondheidsdienst bracht in een verklaring naar buiten dat een “uitgebreid onderzoek” licht moet werpen op de exacte doodsoorzaak. Het kind was nog geen jaar oud.

Tot nu toe zijn baby’s wel besmet geraakt, maar is zover bekend geen enkele overleden aan de gevolgen van het longvirus. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem, chronisch zieken, ouderen en zwangere vrouwen lopen extra risico te overlijden als ze geïnfecteerd raken.

In Illinois is 85 procent van de sterfgevallen 60 jaar of ouder. De gezondheidsdienst wees er echter op dat de ziekte bij mensen van alle leeftijden ernstig kan verlopen.