In een woning in het Nederlandse Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn zaterdagavond vier dode mensen aangetroffen. Uit politieonderzoek in het huis aan de Dasseburcht blijkt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. De vier doden zijn vermoedelijk de bewoners, liet de politie weten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. De politie was om 18.10 uur in de woning gaan kijken. “Dat was direct nadat er bij ons een melding was binnengekomen”, aldus een politiewoordvoerster ...