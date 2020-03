N-VA onthoudt zich bij stemming voor Europees geld tegen corona: “37 miljoen voor België, maar 25 miljoen gaat naar Wallonië”

Voor: 683 europarlementairen. Tegen: eentje. Onthoudingen: vier, waaronder drie N-VA’ers. Dat is het resultaat van de stemming voor het uittrekken van 37 miljard euro aan steunmaatregelen in de strijd tegen corona. De reden waarom N-VA niet voor stemt? Uit protest dat Vlaanderen uit die pot maar 6 miljoen euro krijgt en Wallonië 25 miljoen euro opstrijkt. “We worden ongelooflijk achtergesteld”, zegt Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA).

“Een quasi volledige unanimiteit in het Europees Parlement over maatregelen in de strijd ...