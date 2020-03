Liegt China over dodental? Wachtrijen aan mortuaria, maar “slechts 3.299” doden

In China zijn het voorbije etmaal 54 gevallen van het coronavirus vastgesteld, maar volgens de autoriteiten is er geen enkele nieuwe inheemse besmetting. “Alle nieuwe patiënten zijn in het buitenland besmet geraakt”, klinkt het. Ook in Wuhan, lang het epicentrum van corona, zou de crisis voorbij zijn. Maar waarom krijgen mortuaria veel meer urnen geleverd dan dat er doden zijn? Is China (opnieuw) informatie aan het achterhouden?