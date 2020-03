Politie gaat meer controleren in buurt van ‘Kapel van de Weerstand’

Dilsen-Stokkem -

De politie Maasland gaat meer controleren in de buurt van de ‘Kapel van de Weerstand’ in Rotem. Zaterdag kwamen er opnieuw meldingen binnen dat in de brugstraat een 4-tal auto’s op de parking stonden geparkeerd om van daaruit te gaan wandelen. Toen de politie ging kijken, zagen ze de auto’s staan. Maar van de bestuurders of wandelaars was geen spoor te bekennen. Daarom de beslissing om de controles op te drijven.