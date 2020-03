Tien nieuwe coronadoden in Limburg brengen totaal op 57

In het AZ Vesalius in Tongeren lieten de afgelopen 24 uur drie coronapatiënten het leven.

Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw tien coronapatiënten in Limburg overleden. Daarmee stijgt het totale dodenaantal in onze provincie naar 57. Er liggen momenteel 413 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, twaalf meer dan vrijdag.

In heel België werden de afgelopen 24 uur 64 overlijdens van coronapatiënten gemeld. Voor Limburg gaat het om tien sterfgevallen, één minder dan gisteren. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het ZOL in Genk, het Mariaziekenhuis in Pelt en het Sint-Franciscus Ziekenhuis moesten elk één overlijden betreuren. In het Sint-Trudo Ziekenhuis stierven drie besmette patiënten, wat het dodental voor het Truiense ziekenhuis naar 16 brengt. Enkel het Jessa Ziekenhuis telt met 18 overlijdens een nog zwaardere dodenbalans.

Drie overlijdens in Tongeren

Opvallend is ook de plotse toename van overlijdens in het AZ Vesalius in Tongeren, waar in één dag drie patiënten stierven. Vrijdagochtend stond de teller daar nog op één overleden coronapatiënt sinds de uitbraak van het virus. In het ziekenhuis Maas en Kempen overleed de afgelopen 24 uur geen enkele besmette patiënt.

Het aantal opgenomen patiënten in de Limburgse ziekenhuizen steeg met twaalf zieken naar 413. Die stijging is veel kleiner dan een dag ervoor, toen er in 24 uur liefst 84 patiënten bijkwamen. Van de 413 opgenomen Limburgse coronapatiënten liggen er negentig op de afdeling intensieve zorgen. Het Jessa en het ZOL tellen met respectievelijk 114 en 86 patiënten het grootste aantal coronapatiënten. In Genk steeg het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in één dag van 17 naar 28.

Maximumcapaciteit

Het Sint-Trudo Ziekenhuis zit met tien patiënten op de afdeling intensieve zorgen aan zijn maximumcapaciteit. Wel is er nog voldoende ruimte om (corona)patiënten op te vangen die geen intensieve zorgen nodig hebben.