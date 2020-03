Aquarium krijgt geen bezoekers meer door corona, dan nemen schattige puppy’s het over

Het Georgia Aquarium in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, is net zoals zoveel bezienswaardigheden gesloten voor het publiek omwille van coronamaatregelen. Maar dieren zijn voor zover geweten niet in gevaar voor de pandemie. Daarom liet het aquarium haar deuren afgelopen donderdag wel open voor twee van de schattigste bezoekers die er ooit doorheen de gangen raasden: Odie en Carmel, twee puppy’s van het Atlanta Humane Society, een dierenwelzijnsorganisatie. Het leverde prachtige beelden op en hopelijk ook een leerrijke ervaring voor Odie en Carmel, hoewel die niet altijd evenveel aandacht voor de vissen lijken te hebben...