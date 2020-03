Piek in aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers nog nergens in Europa bereikt

Het leek alsof het ergste nu wel voorbij was. En dan krijgt Italië een oplawaai van jewelste. Op 24 uur tijd zijn bijna duizend mensen bezweken aan het coronavirus. Ook in andere Europese landen zijn nieuwe records bereikt. En er kondigt zich een nieuw epicentrum aan: de Verenigde Staten. “Dat dreigt een drama te worden”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

“We beleven een trieste pagina in onze geschiedenis. We hebben beelden gezien die we nooit kunnen vergeten. Sommige gebieden – en zeker de oudere generatie – betalen een zeer hoge prijs.” Sergio Mattarella ...