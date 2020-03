UEFA weet niet wanneer er opnieuw gevoetbald wordt, maar: “We hebben een plan A, B of C”

De Europese Voetbalconfederatie (UEFA) weet niet wanneer het door het coronavirus verstoorde seizoen wordt hervat. De UEFA heeft “een plan A, B of C” voorbereid in functie van de omstandigheden. Dat heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zaterdag verklaard in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

“Niemand weet wanneer de pandemie zal eindigen. We hebben een plan A, B of C. We staan in contact met de liga’s, de clubs en we hebben een werkgroep. Net als alle andere sectoren moeten we afwachten”, zei Ceferin, die medio mei, juni of zelfs eind juni als mogelijkheden ziet om de competitie te hervatten. “En als dat niet lukt, is het seizoen waarschijnlijk verloren.” De Sloveen vermeldt verder nog een voorstel waarbij dit seizoen wordt afgerond wanneer normaal het nieuwe seizoen begint. Het volgende seizoen zou dan wat later aanvangen.

Ceferin liet zich ook ontvallen dat er mogelijk gesleuteld wordt aan de regels van de financiële fairplay, die een club die deelneemt aan een Europese competitie verbiedt meer geld uit te geven dan er binnenkomt.