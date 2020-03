Open oorlog in de Pro League over competitie-einde

De discussie over het competitie-einde heeft de Pro League in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant staan de kleinere clubs, aangevuld met Club Brugge en AA Gent. Zij willen onmiddellijk een streep trekken onder 2019-2020 en een klassieke competitie met achttien in 2020-2021. Aan de andere kant staan de clubs die nog een (beter) Europees ticket hopen af te dwingen, onder leiding van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. Hij wil de mogelijkheid openlaten om in juli play-offs te spelen.