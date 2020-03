Genks WZC waar jongste slachtoffer werkte, wil coronatests voor al het zorgpersoneel

Genk - Woonzorgcentrum Prinsenpark in Genk neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat donderdag hun verpleegkundige Isaura Castermans aan de gevolgen van corona overleed. Ze roepen de overheid op om al het zorgpersoneel te laten testen op de aanwezigheid van het virus.

De 30-jarige Genkse Isaura Castermans is het jongste coronaslachtoffer van het land. Opmerkelijk was dat de jonge verpleegkundige geen onderliggende medische problemen had. “Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar haar vriend en familie. Wij bieden hen onze innige deelneming aan”, communiceert de directie van de Senior Living Group waartoe het Prinsenpark behoort. “Dit verlies heeft ons allemaal enorm aangegrepen en heeft ons gewezen op de kwetsbaarheid van ieder van ons. We zullen in de komende dagen bij elkaar steun moeten vinden om dit enorme verlies binnen onze ploeg te verwerken. Vrijdag hebben wij samen met het personeel Isaura herdacht. Wij danken ons team uitdrukkelijk om zich blijvend te willen geven voor onze bewoners. Dit verlies heeft ons nog meer verbaasd omdat er tot op heden niemand van onze bewoners symptomen of is besmet. Gelukkig dragen al onze medewerkers al maskers vanaf 20 maart om zowel bewoners en personeel maximaal te beschermen, we doen hierbij meer dan wat de overheid ons vandaag vraagt.”

Personeel getest

Het Prinsenpark nam intussen bijkomende maatregelen. “Zo zal het CLB ondersteuning bieden aan onze medewerkers. Na enige druk hebben wij verkregen om de medewerkers die directe collega’s van haar waren te testen om zo uitsluitsel en de rust te bewaren in de equipe. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Ook grijpen wij deze aangelegenheid aan om de overheid er attent op te maken dat zorgpersoneel vandaag niet standaard getest kan worden omdat er te weinig testen beschikbaar zijn in België. Terwijl net vandaag ons zorgpersoneel rust nodig heeft om te blijven werken.”