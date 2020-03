Niet Winterslag, maar Piringen stijgt naar derde provinciale

Niet Sp. Winterslag (4B), zoals in onze weekendkrant foutief vermeld, maar Valencia Piringen (4A) promoveert als tweede bijkomende stijger naar derde provinciale.

De aanduiding van de stijger(s) en daler(s) die normaliter via eindrondes bepaald dienen te worden, gebeurt immers over de reeksen heen. Concreet: om de twee bijkomende stijgers te kennen, moest niet op zoek gegaan naar de op de kampioen na best scorende ploeg per reeks, maar moest het coëfficient van alle clubs herrekend worden naar 28 matchen (zoveel waren er in 4B gespeeld, 4A had slechts 25 speeldagen afgewerkt en de clubs in 4C 24). In die berekening komt Velm op 64,5, Piringen op 61,6, Kortessem op 60,6 en Winterslag op 58. Op basis daarvan promoveert dus niet Winterslag, maar wel Piringen samen met Velm naar derde.