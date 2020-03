De drugstrafiek draait op volle toeren. Bij de controle van de laatste passagiersvliegtuigen naar Zaventem is een recordvangst gedaan. Dat zegt Kristian Vanderwaeren, topman van Douane & Accijnzen, zaterdag in De Tijd . “De drugssmokkelaars rekenen er duidelijk op dat er minder controle is.”

Deze maand is er in ons land 1,133 ton cocaïne ontdekt. In het buitenland is nog eens 1,368 ton onderschept die België als bestemming had. “We hebben op de laatste passagiersvluchten die nog toekwamen ...