Hoe een virus de toekomst van de wereld zal bepalen

Dat het coronavirus de wereld zal veranderen, staat onomstotelijk vast. Is dit het einde van de globalisering? Zal China nog sneller het wereldleiderschap overnemen? En wat zijn de gevaren voor onze Europese way of life? Professoren Rob de Wijk en David Criekemans schijnen hun licht. “Ook bij ons zal de weerstand tegen autocratische ideeën afnemen.”