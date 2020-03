Toptelevisies (van 699 tot 59.999 euro) die uw huiskamer omtoveren tot een bioscoop

De televisie is in deze onwezenlijke tijden meer dan ooit de ultieme toeverlaat om de noodgedwongen, maar noodzakelijke tijd binnenshuis wat draaglijker te maken. Net nu stellen zowat alle belangrijke fabrikanten hun nieuwe gamma toestellen voor het nieuwe jaar voor. Naar de winkel lopen zit er wel nog even niet in, maar we tonen u toch alvast de absolute topmodellen die de huiskamer omtoveren tot een ware bioscoop. Aan al die beeldige blikvangers hangt meestal wel een erg indrukwekkend prijskaartje vast.