ZOL, Jessa en Voka Limburg halen 144.000 mondmaskers naar Limburg

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het Jessa ziekenhuis en VOKA KvK Limburg zijn er samen in geslaagd om een extra lading van 144.000 FFP2-mondmaskers vanuit China naar Limburg te halen. De mondmaskers worden op dit moment afgehaald op de luchthaven van Luik en worden vanaf maandag onder alle Limburgse ziekenhuizen verdeeld.

Uit bezorgdheid over het nijpend tekort aan FFP2-mondmaskers namen de algemeen directeurs van ZOL en Jessa vorige week contact op met werkgeversorganisatie VOKA Limburg.

Kris Claes van Voka Limburg Foto: b

“Zowel Erwin Bormans van het ZOL als Yves Breysem van het Jessa zijn bestuurders bij ons”, zegt directeur belangenbehartiging Kris Claes van Voka Limburg. “Vorige week namen ze contact op met de vraag om ons netwerk in te schakelen in hun zoektocht naar mondmaskers van een welbepaald type. Na een intensief weekend van mailen en rondbellen zijn we bij Roger Custers van Weerts Logistics terecht gekomen. Roger heeft een wijd verspreid netwerk in Hong Kong en China. Hij heeft zich achter onze missie geschaard en is erin geslaagd een bonafide leverancier te vinden. Daarna is alles in een stroomversnelling geraakt. Vrijdag is gisteren het vliegtuig met de mondmaskers geland op de luchthaven van Luik.”

”Limburggevoel”

Het gaat om 144.000 mondmaskers van het type FFP2 (mondneusmasker waar er geen risico bestaat op spatten van lichaamsvloeistoffen). Die specificatie is belangrijk omdat dit type masker kan gebruikt worden door zorgverleners die op afdelingen werken met patiënten die besmet zijn door het COVID-19 virus.

Directeur Yves Breysem van het Jessa ziejenhuis. Foto: SD

“Dat klopt” zegt directeur Yves Breysem van het Jessa Ziekenhuis. ‘Wat de chirurgische maskers betreft, raakt de hoogste nood stilaan ingevuld door leveringen via de overheid. Maar voor de meer specifieke FFP2-maskers blijft het tekort erg nijpend. We zijn dan ook erg blij met deze levering waarmee we de Limburgse ziekenhuizen en algemeen psychiatrische ziekenhuizen (APZ’s) voor de komende weken kunnen verder helpen.”

De maskers worden deze voormiddag (zaterdag) persoonlijk afgehaald door directeur Erwin Bormans van het ZOL. Hij reed vanochtend met de vrachtwagen van het ZOL naar de luchthaven van Luik om de lading op te pikken en naar Genk te brengen.

Directeur Erwin Bormans van het ZOL. Foto: Raymond Lemmens

“Ons ondernemerschap heeft geloond’ zegt hij. “Prachtig ook dat ZOL en Jessa dit samen hebben kunnen doen, met de bijzondere hulp van Voka Limburg dat meteen de grote middelen heeft ingeschakeld om in ons opzet te slagen. Het Limburggevoel heeft hierin zeker gespeeld en zijn nut bewezen. Zo hebben we ook vanaf dag één beslist om alle ziekenhuizen en APZ’s in onze provincie van deze levering te laten meegenieten.”

Nog maskers?

Betekent dit nu dat er nog extra mondmaskers en ander medisch materiaal vanuit Azië kan overgevlogen worden? “Die kans is reëel”, zegt Kris Claes van Voka Limburg. “De firma Weerts Logistics is er nu in geslaagd via deze weg een betrouwbare luchtbrug vanuit Azië op te zetten. Als dit nodig blijkt, zullen we niet aarzelen om hier opnieuw gebruik van te maken.”