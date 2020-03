Piek in aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers nog nergens in Europa bereikt

Het leek alsof het ergste nu wel voorbij was. En dan volgt een oplawaai van jewelste. Op 24 uur tijd zijn in Italië bijna duizend mensen bezweken aan het coronavirus. Ook in andere Europese landen zijn nieuwe records bereikt. En er kondigt zich een nieuw epicentrum aan: de Verenigde Staten.