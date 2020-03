De voetbalcompetitie in de lagere reeksen wordt stopgezet en de huidige klasseringen worden beschouwd als sportieve eindklassementen. De Voetbalbond verkoos dit scenario boven het nog proberen voortzetten van de competitie of het neutraliseren van het seizoen. De regel - die geldt voor alle amateur-, provinciale én jeugdreeksen - uitgelegd in vier vragen.