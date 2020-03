Onderwijskoepels bereiden zich voor op verlenging van maatregelen na paasvakantie

Het is voor de scholen nog onduidelijk of ze na de paasvakantie opnieuw de deuren kunnen openen. Maar in afwachting van meer duidelijkheid, bereiden de onderwijskoepels GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich wel al voor op het scenario waarbij de lessen nog niet op de normale manier hervat kunnen worden. Ze gaan ervan uit dat het aanbieden van nieuwe lesinhoud via afstandsonderwijs in dat geval wel essentieel zal zijn.