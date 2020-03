Genk -

Amper 30 was ze, de Genkse verpleegster Isaura Castermans. Daarmee is ze het jongste coronaslachtoffer van Limburg, mogelijk van België. Donderdag overleed ze in het ziekenhuis. “Isaura woonde nog maar net samen. Ze heeft nooit eerder gezondheidsproblemen gehad”, zeggen haar ouders.