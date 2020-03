Noord-Macedonië is vrijdag officieel het dertigste lid geworden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), nadat het land de toedtredingsakte heeft neergelegd bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington DC.

“Noord-Macedonië maakt nu deel uit van de NAVO-familie, een familie van dertig landen en bijna een miljard mensen. Een familie die gebaseerd is op de zekerheid dat we, welke uitdagingen we ook aangaan ...