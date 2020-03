Beringen / Ham / Kortessem / Tessenderlo -

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo laat weten dat ze ondanks de huidige maatregelen, aandacht blijven schenken aan de verkeersveiligheid. En daarom de boodschap: als je onderweg bent voor een essentiële verplaatsing let dan op je snelheid. Want de politie blijft flitsen. In de maand april sowieso op de Kampweg (Beringen), op de Heppensesteenweg (Ham), en in de Groenstraat (Tessenderlo). Maar de controles gebeuren ook nog op andere locaties.