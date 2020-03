Lokaal shoppen? Bij deze Limburgse webshops zit je goed

Shoppen in de webshops van lokale ondernemers? Moeten we doen, vinden we bij Sjiek. Want natuurlijk willen we straks, als de coronacrisis voorbij is, ook weer gewoon dat mooie kleedje, die knappe handtas en leuk interieuritem bij hen in de winkel kunnen shoppen. We geven het goede voorbeeld en lijsten hier alvast enkele Limburgse webshops op.