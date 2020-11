Lokaal shoppen? Bij deze Limburgse webshops zit je goed

Shoppen in de webshops van lokale ondernemers? Moeten we doen, vinden we bij Sjiek. Want natuurlijk willen we straks, als de coronacrisis voorbij is, ook weer gewoon dat mooie kleedje, die knappe handtas en dat leuk interieuritem bij hen in de winkel kunnen shoppen. We geven het goede voorbeeld en lijsten hier alvast enkele Limburgse webshops op.

Ben jij een hippe Limburgse ondernemer die helemaal online gaat in deze coronatijden? Stuur ons via deze link een mail met alle info. Bedankt!

Je gloednieuwe outfit shop je hier

Wearable Stories: Het Limburgs label, met shop in Hasselt, van Loredana Falone staat voor tijdloze en vrouwelijke silhouetten. Het label heeft aandacht voor een transparant productieproces, van duurzame materialen tot de keuze voor ateliers waar eerlijke werkomstandigheden gelden. www.wearable-stories.com

Les Soeurs: Drie zussen met een passie voor juwelen, kleding en accessoires. Ze verzamelen must-haves in hun winkels, waaronder eentje in Hasselt, maar ook online. www.lessoeurs.be

Marylène Madou: Ze is een beloftevol ontwerptalent uit Heusden-Zolder met een atelier en shop in Genk. Check haar prints op sjaals, pocketzakdoekjes voor mannen, homeware en kleding op de website. www.marylenemadou.com

Stijn Helsen: De Hasseltse modeontwerper, bekend om z’n funky maatpakken, heeft naast de conceptstore in de Hasseltse binnenstad ook een webshop waar je schoenen, shirts, jeans en andere ontwerpen kan shoppen. www.stijnhelsen.com

Atelier Bossier: Het jonge label van Claudia Stouthuysen uit Heusden-Zolder staat voor duurzame basics, knitwear en kleding met een persoonlijk kantje. www.atelierbossier.be

Stiff Style Store: Een conceptstore in hartje Beringen met schoenen, accessoires, fashion, kleine meubels en interieurartikelen. www.stiffstyleonline.be

La Bottega: Meer dan 300 merken aan kleding en schoenen onder één dak, en altijd volgens de trends van het moment. Check ze nu online. www.labottega.be

G-Level: Deze Hasseltse multibrandshop met heel wat topmerken verkoopt ‘beautiful clothes for gorgeous people’. De volledige collectie is online te koop. www.glevel.be

Belle Scarpe: Van schoenenzaak naar conceptstore met ook mode en accessoires in hartje Peer. Je vindt de mix van toplabels en minder gekende merken nu online. www.bellescarpe.be

JBC: De kledingketen met mode voor het hele gezin en met hoofdvestiging in Houthalen. www.jbc.be

Ravie: Conceptstore in Maasmechelen en Hasselt, waar je de nieuwste trends en must-have kleding, schoenen en accessoires koopt. www.ravie-webshop.be

Vavantas: Schoenen, kleding, sportartikelen, lederwaren en speelgoed. Het aanbod bij Vavantas in Sint-Truiden en Riemst is zeer ruim. www.vavantas.be

Caviar: Van sportieve en casual kleding tot feestelijke outfits, je vindt het in deze eigenzinnige boetiek in hartje Hasselt. www.caviar-hasselt.be

Maison Lab: De Limburgse webshop waar je het hele jaar door outlet merkkleding koopt aan minstens 50 procent. Sinds vorig jaar heeft Maison Lab ook een fysieke winkel in Hasselt. www.maison-lab.com

Fashion Club: Een boetiek met een damesafdeling voor de echte fashion addict, de afdeling Traditions voor een frisse dagelijkse look en de Fashion Club Men waar mannen hun gading vinden. Je vindt de collecties online. Laat Fashion Club weten wat je leuk vindt, en ze leveren het aan huis. www.fashionclub.be

MOOD-S: Voor elke mood vind je een outfit in deze boetiek in Halen. Trendy, classy en casual kleding voor dames van alle leeftijden. De boetiek startte met een online shop via Facebook. Ze stelt items voor die je kan kopen door een privébericht te sturen. Er zijn verschillende leveringsmogelijkheden. www.facebook.com/moodsfashionandmore

Adore: Damesboetiek in Hasselt met een selectie aan kleding, schoenen en accessoires. Startte met online verkoop via Facebook en gratis levering. www.facebook.com/adorehasselt

Mistic: In de boetiek in Beringen vind je een assortiment van exclusieve en betaalbare kleding, juwelen en accessoires. Mistic verkoopt nu ook online. www.mistic.be

Fashion Bar: De conceptstore in hartje Hasselt verkoopt heel wat toffe merken, en heeft een foodbar waar je geniet van koffie en een hapje. De nieuwe collectie wordt getoond op Facebook. Je kan contact opnemen als je iets wil kopen. www.facebook.com/thefashionbarhasselt

Imagie: Damesboetiek die toffe merken als Soaked in Luxury, Expresso en Four Rose verdeelt. De nieuwe collectie wordt voorgesteld op Facebook. Zie je iets leuk? Stuur een bericht, en de zaakvoerster stuurt het gratis op. www.facebook.com/imagiefashion

Blue System: De modebewuste vrouw die anders naar Blue System in Genk trekt voor trendy kleding en accessoires, kan nu de collectie op Facebook bezichtigen. Iets gespot? Stuur een bericht en de shop levert aan huis. www.facebook.com/BlueSystemGenk

Diverso: Boetiek voor stijlvolle vrouwen in hartje Bree. De zaakvoerster toont de collectie op Facebook. Als je iets leuk ziet, neem dan contact op en ze bezorgt je nieuwe outfit aan huis. www.facebook.com/diverso.boetiek

Chloé Conceptstore: Fashionstore in Bilzen met verschillende bekende en toffe merken in kleding, schoenen en accessoires. De collectie kan je zien op Facebook en Instagram. Heb je iets gezien? Laat het weten en Chloé bezorgt het bij je thuis. www.facebook.com/Chloé-Concept-Store-106609440877177/?ref=br_rs

Copines: De boetiek van twee vriendinnen en fashionista’s met trendy collecties in Hasselt, zijn heel actief op Instagram. Stuur ze een bericht als je iets spot, en de dames versturen het zonder verzendkosten. www.instagram.com/copineshasselt

Lorenz Shoes & Fashion: Trendsetter in de schoenenbranche met meer dan 90 merken aan schoenen, lederwaren, accessoires en kleding en een showroom in Heusden. www.lorenz.be

Bristol: Bij Bristol, met hoofdkantoor in Beringen, shop je goedkope mode voor het hele gezin. www.bristolshop.be

June in the City: de boetiek in Genk is fiere ambassadeur van het ‘Ik Koop Belgisch’-label. Je koopt er mode, schoenen en accessoires van een zestiental Belgische en heel wat andere merken. www.juneinthecity.be

Hallelujah! Design: bij Hallelujah! In Hasselt vind je de allermooiste tweedehands designerstuks aan betaalbare prijzen. Online shoppen kan via www.facebook.com/Hallelujahdesign1 of www.instagram.com/hallelujahdesign

Jacobs Mode: dames- en herenkledingzaak in Oostham, trendsetter in de regio met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvolle merken. www.jacobsmode.be

Cosine Concept Store: conceptwinkel in Kiewit waar je trendy en betaalbare kleding, schoenen en accessoires shopt. De collectie wordt gepost op facebook en kan je bestellen met een privébericht. www.facebook.com/CosineConceptStore



New Look Fashion: bij New Look Fashion in Pelt shop je mode voor het hele gezin. Je kan nu ook online shoppen. Kleding wordt aan huis geleverd. Passen kan terwijl het winkelpersoneel buiten wacht. Wat niet past, nemen ze mee terug. Betalen gebeurt via overschrijving. www.newlookfashion.be

Shoppen voor de kids? Dat kan je via deze webshops

Jools: Toffe hebbedingen voor je interieur of tafel, leuke cadeaus, juweeltjes, en ook een afdeling met kinderkleding. Hiervoor opende de winkel in Meeuwen een tijdelijke webshop. www.joo-ls.be

La La Land: De kids conceptstore in Diepenbeek biedt ecofriendly en duurzame baby- en kinderkleding, met een mix van kleine merken en hippe labels voor speelse kinderen tot 10 jaar. www.lalaland.be

De Gele Veter: Een hippe kinderschoenenwinkel in Beringen met ook een selectie aan kinderkleding en accessoires. www.degeleveter.be

Mie Kindermode: De kinderkledingwinkel in Bree verkoopt mode voor de allerkleinsten. Je vindt er een mix van merken en stijlen, maar steeds met een Scandinavische touch. Mie toont in deze coronatijd een selectie op Facebook die je kan bestellen via privébericht met gratis levering aan huis. www.facebook.com/MIE-114656616571433

Caroline Bosmans: Ze ontwerpt kinderkleding en staat bekend om haar unisex kledinglijn met een grote dosis humor. www.carolinebosmans.com

Hupsa Kindermode: Kinderkleding shoppen zonder je kinderen achterna te moeten hollen. In de webshop vind je elf vrolijke merken voor kinderen van 1,5 tot 10 jaar. www.hupsa-kindermode.be

Blabloom: een duurzame kinderwinkel met toffe kleding, maar ook veel andere gezonde en eco-vriendelijke producten. Van wasbare luiers, tot slabbetjes en speelgoed. www.blabloom.com

Rebello: de kinderkledingzaak in Hoeselt staat voor knappe mode voor kids en tieners tot 16 jaar. Nu online verkoop via www.rebello.be

Ook Lingerie koop je nu online

Mimosa Lingerie: Sinds 1936 een gevestigde waarde in Sint-Truiden. Mimosa groeide uit van lingeriewinkel tot een winkel waar het hele gezin terecht kan voor lingerie, ondergoed, homewear, bad- en strandmode. www.lingerie-mimosa.be, je kan de collectie bekijken en bestellen via Facebook. www.facebook.com/Mimosa.SintTruiden

Mignon Lingerie: De winkel in Leopoldsburg verkoopt een ruime keuze aan lingerie, badmode, nachtkleding, homewear, shapewear en basis ondergoed. Ze geven ook maat- en stijladvies. www.mignon.lingeriestyling.be

Silhouette Lingerie: Een lingeriewinkel in Tessenderlo met een zeer ruime keuze en gepast advies. Silhouette legt de laatste hand aan de webshop. www.silhouette.be

Voor juwelen en accessoires zit je goed bij deze webshops

Roos De Krom: De juweelontwerpster en edelsmid heeft een atelier in Houthalen, en staat bekend om haar persoonlijke aanpak. Behalve maatjuwelen vind je ook unieke ontwerpen op de webshop. www.roosdekrom.be

Veronique Sneyaert: Met elk juweel dat ze ontwerpt, vertelt Veronique Sneyaert uit Hasselt een uniek verhaal over liefde, vriendschap, verdriet en de kleine dingen. www.veroniquesneyaert.be

Komono: Japans voor ‘kleine dingen’. Toch is dit een op en top Belgisch, en zelfs half Limburgs, merk. Kampenaar Raf Maes is één van de bedenkers van hippe brillen, zonnebrillen en horloges. www.komono.com

Goudskool: Het label van juweelontwerpster Jill Lenaerts uit Genk. Haar collecties ringen, armbanden, kettingen en oorbellen zijn te zien in haar juwelierszaak en online. www.goudskool.be

SomethingsINSIDE: Slow-design juwelenlabel van de Genkse interieurarchitect en ontwerpster Franca Faggio Del Giglio. www.somethingsinside.be

Huis Pauwels Spaenjers: Geen doorsnee juwelier, maar ambacht in een modern jasje. Behalve het duo’s eigen werk, kun je op de website ook ontwerpen shoppen van jong talent. www.pauwelsspaenjers.eu

Beautyproducten vind je hier

Blos Shop: Gestart als een webshop met verantwoorde beautylabels en producten zonder schadelijke stoffen voor mens en planeet. Ondertussen ook met fysieke shop in Hasselt. www.blos-shop.com

Cent Pur Cent: het natuurlijke beautymerk van de Hasseltse Caroline Rigo. Cent Pur Cent is minerale make-up die 100% natuurlijk en cruelty free is. Voor de healthy en happy vrouw. www.centpurcent.com

i.am.klean: Nog een beautymerk van onderneemster Caroline Rigo. i.am.klean is pure, natuurlijke en gezonde make-up met een vleugje zelfvertrouwen en luxe. www.iamklean.be

Webshops vol hebbedingen en handige spullen voor je kot

Kollekt: Een leuke conceptstore met een Scandinavisch tintje in Leopoldsburg. Je vindt er leuke hebbedingen voor thuis, cadeaus, juwelen en meer. www.kollekt.be

Eco-Lover: Milieuvriendelijk, mooi en betaalbaar, dat is het motto van Eco-Lover in Bilzen. Zowel in de winkel als online verkopen ze spullen voor in huis, leuke hebbedingen, accessoires, enzovoort. www.eco-lover.be

Oui: Toffe giftshop in Hasselt met cadeautjes, meubels, design, verlichting, en sinds kort ook een aanbod aan kleding. www.oui-shop.be

Que Onda Vos: In Guatemala betekent het ‘yo what’s up’. De Hasseltse Hannelore De Wyngaert werkt samen met ambachtslui in Guatemala en ontwerpt tapijten, plaids, kussens en meer. www.queondavos.eu

Thinkstyle: In de Houthalense lifestyle winkel kan je snuisteren naar leuke geschenken, meubels en accessoires voor thuis, outfits en juwelen. Nu kan je ook door het aanbod scrollen. www.thinkstyle.be

ChoufMoi: Handgemaakte deco en tableware in Marokko, initiatief van de Hamse Rachida met Marokkaanse roots. www.choufmoi.be

Eksture Store: Duurzame, functionele items met een attitude, design en deco voor in huis. www.eksturstore.com

Studio Lala: Feestartikelen met een wow-factor van de Hasseltse Ine Brands. www.studiolala.be

Studio Pieter Stockmans: De internationaal gerenommeerde keramist uit Genk verkoopt zijn creaties nu ook online. www.pietstockmans.com

Wara: Hier shop je een groot aanbod aan decoratie, interieurartikelen en meer. www.wara.be

Mamzel: een webshop met een uitgebreid assortiment aan hebbedingen, nuttige producten en items met een verhaal. www.mamzel.eu