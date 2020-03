Nationale Veiligheidsraad verlengt coronamaatregelen tot en met 19 april

Vier uur lang zat de Nationale Veiligheidsraad samen vrijdag, om te bekijken wat er nu moet gebeuren om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dijken. Onder leiding van premier Sophie Wilmès (MR) werd uiteindelijk beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 april. Later kunnen ze nog eens met twee weken verlengd worden. Voorlopig roept de Veiligheidsraad geen nieuwe maatregelen in het leven, verklaarde Wilmès op een persconferentie.