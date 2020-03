Christel en Petra: trots op mama en papa

Maaseik - Als ze dan toch niet het huis meer uit mogen van de kinderen. Waarom de medemens niet gewoon helpen. Ze hebben altijd paraat gestaan voor anderen en nu nog steeds. Trots op onze ouders en hun ondernemingslust.

Wat zijn wij fier op onze ouders. Ze wonen nog steeds zelfstandig in Maaseik en hebben van ons huisarrest gekregen. Bij mama zit het verzorgen er al heel lang in. Papa heeft altijd ervoor gezorgd dat de mensen er mooi geknipt bij liepen. Iets willen betekenen voor anderen geeft nog steeds een goed gevoel, ook bij hun. Dus hebben ze naar het ziekenhuis van Maaseik gebeld waar ze stof aanboden om mondmaskers te maken. De kleinkinderen Eveline en Amelia zijn deze gaan ophalen en het naaien en knippen kon beginnen. Papa knipt het patroon en mama naait alles mooi aan mekaar. Wij zijn zo fier op onze ouders ondanks hun gezegende leeftijd dit nog willen doen. Dikke duim aan Ida Hoeken (84) en Robert Verstraten (89).

Vanwege jullie dochters Christel en Petra, we vonden wel dat dit eens in de kijker mocht gezet worden.