Lommel -

Donderdag even voor middernacht heeft de politie in Lommel een man gearresteerd die over het hek van het asielcentrum aan de Luikersteenweg in Lommel-Kolonie probeerde te kruipen. Het ging om een uitgewezen asielzoeker die het asielcentrum probeerde binnen te geraken via de hekken achter het benzinestation. De politie werd er bij geroepen. De man werd meegenomen naar het politiekantoor. Daar bleek dat de man het bevel had gekregen om het land te verlaten.