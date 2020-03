Steeds meer coronabesmettingen in Limburgse woonzorgcentra

In De Visserij in Diepenbeek zijn twee bewoners er slecht aan toe. Foto: Serge Minten

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Diepenbeek - In verschillende woonzorgcentra in onze provincie zijn de afgelopen dagen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zwaarst getroffen is het Hasselts rusthuis Orelia Katarinadal.

In het Hasseltse Katarinadal wordt vooral het personeel getroffen door het virus. “Bij onze medewerkers hebben we elf afwezigen met coronagerelateerde symptomen, waarvan zeven medewerkers effectief positief hebben getest”, legt woordvoerder Caroline Vercauteren uit. De vier anderen vertonen symptomen van corona, maar blijven preventief thuis. “De vervanging van afwezige collega’s verloopt vlot en dus kan ook de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijven.”

De bewoners blijven intussen uit voorzorg in isolatie op hun kamer. Eén van hen testte ondertussen al positief op covid-19. “Donderdag hadden negen bewoners meerdere symptomen die gelinkt worden aan het nieuwe coronavirus, vandaag zijn er nog slechts twee van hen die ook koorts hebben. In totaal spreken we van negentien mensen met milde symptomen van het virus. We kunnen zeggen dat het aantal zieken min of meer stabiel blijft, terwijl de symptomen zijn afgenomen. Families van een bewoner die ziek is, worden elke dag gebeld voor een update. En alle contactpersonen van onze bewoners ontvangen regelmatig een update via e-mail, ook vandaag.”

Twee bewoners erg aan toe

In woonzorgcentrum De Visserij in Diepenbeek zijn twee personeelsleden en twee bewoners wellicht drager van het coronavirus. De twee bewoners zijn er erg aan toe, zegt de burgemeester.

“Twee mensen van het team zijn thuis: één iemand testte positief op het nieuwe coronavirus, terwijl de andere niet getest is maar wel alles in die richting wijst”, zegt Rik Kriekels (N-VA). “We hebben ook twee bewoners die er serieus aan toe zijn. Bij één iemand is het coronavirus bevestigd, maar ook bij de andere persoon zijn er sterke vermoedens van een coronabesmetting.”

Zeven bewoners besmet

In het woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen-Helchteren zijn zeven bewoners besmet. Het gaat om mensen die in dezelfde gang verblijven en daar in isolement geplaatst zijn. “Zes van hen vertonen geen ernstige symptomen”, zegt Marc Doumen, algemeen directeur van Zorg Houthalen-Helchteren. “Eentje moet ondersteund worden met zuurstof. Naast de al geldende voorzorgsmaatregelen werden de betrokkenen meteen in quarantaine geplaatst. De besmettingen doen zich voor op dezelfde verpleeggang die ook in zijn totaliteit in quarantaine gaat.”

Eerder deze maand overleden al twee bewoners van Vinkenhof aan corona. “Eentje eerder in ons woonzorgcentrum en eentje eerder in het ziekenhuis”, gaat Doumen verder. Vinkenhof telt 114 bewoners en zo’n 100 medewerkers.

Strikte condities

In woonzorgcentrum Hoge Vijf Banneux in Hasselt zijn ook twee senioren besmet. “Daarnaast zijn er nog een tiental mensen bij wie we vermoeden dat ze besmet zijn”, zegt directeur Veerle Vanlook.

Ook in de campus Hoge Vijf Stadspark zijn twee bewoners besmet geraakt. Daar zijn er negen mensen die ook symptomen hebben. “In geen van beide vestigingen is voorlopig een personeelslid besmet geraakt. We leven al een tijdje in erg strikte condities, waardoor we een verdere uitbraak kunnen vermijden. Wie besmet is of waar een vermoeden van besmetting rijst, plaatsen we onmiddellijk in isolement. In de Banneuxwijk hebben we een hele leefgroep geïsoleerd maar we denken, in overleg met artsen en betrokken diensten er aan om de leefgroep terug vrij te geven zodat de senioren weer van hun kamer kunnen”, aldus nog Vanlook.