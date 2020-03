NIEUW. De blijf in uw kot-videoconcerten: deze week een exclusief optreden van Willy Sommers

Hasselt - Geen Willy Sommers op het Schlagerfestival dat normaal gezien dit weekend had plaatsgevonden. Oké, dan halen we Willy Sommers toch gewoon uw huiskamer binnen! De zanger (67) nam in zijn ‘kot’ een muzikaal filmpje op dat u op onze site kan bekijken.

Eerst en vooral: hoe gaat het met u en met uw familie?

Willy Sommers: “Met mijn gezondheid gaat het goed. Zoals je weet, heb ik eind januari een hartoperatie gehad. Ik moet cardiale revalidatie doen, maar door het coronavirus kan ik niet meer in mijn ziekenhuis terecht. Dus ga ik elke dag vijf kilometer wandelen om mijn conditie op peil te houden.”

“Ik zit thuis met mijn vrouw en de kinderen. Luna wordt 18 in september en zit in haar laatste jaar humaniora. Ik vind het zo spijtig voor haar dat dit nu moet gebeuren tijdens wat normaal gezien het mooiste jaar van haar leven zou moeten zijn. Ze zou met haar klasgenoten op reis gaan naar Italië, ze had een galabal… Allemaal afgelast. Mijn zoon Luka is 14. Hij heeft van zijn voetbalclub een schema gekregen om elke dag zo’n 8 à 9 kilometer te lopen. Via zijn smartphone wordt dat dan geregistreerd.”

Moet u ze helpen met huiswerk?

“Dat probeer ik ja. Ik ben leraar Nederlands-Engels-Duits van opleiding, dus als ze met een vraag afkomen of iets met d of dt moet, kan ik hen helpen. Maar van wiskunde heb ik geen flauw benul. Ik weet niet of andere ouders het ook zo aanvoelen, maar het valt me op dat ze ontzettend veel krijgen doorgestuurd. Niet te doen, denk ik soms.”

De laatste keer dat ik u sprak, was in 2018 op Pukkelpop. Na het optreden voor een dolenthousiaste tent. Dit zijn andere tijden.

“Dat mag je wel zeggen. Over dat optreden spreken mensen me nog altijd aan. Het heeft mijn carrière een enorme boost gegeven. Dankzij de passage op Pukkelpop ben ik veel meer gaan spelen met een liveband. Maar nu maak me zorgen om mijn muzikanten. Ze zijn jong en gedreven, hebben soms nog maar net een huis gekocht. De zomer stond vol gepland met optredens, maar we zullen moeten afwachten of die nog kunnen doorgaan. Plus ik heb een technische crew van 4 à 5 man. Samen zijn dat toch tien mensen waarmee ik werk, die nu in de problemen kunnen komen. Als ik Marc Van Ranst hoor praten dat we misschien pas weer een normaal leven gaan krijgen na een jaar… Dat is een enorme aderlating voor de showbizzsector. Ik heb wel de indruk - mijn vrouw merkte het ook al op - dat de radiozenders de Vlaamse artiesten extra steunen door ons meer te draaien dan anders.”

Wat is het belang van muziek in deze rare dagen?

“Goh, ik ben echt élke dag bezig met muziek. Ik kan me geen dag voorstellen dat ik niet eens mijn gitaar vastpak of wat op de piano speel. Tijdens mijn wandeltochtjes krijg ik vaak ideeën voor een liedje. Dan haast ik me naar huis om dat zo snel mogelijk te noteren.”

Willy Sommers op zijn terras. “Ik ben thuis élke dag bezig met muziek. Ik kan me geen dag voorstellen dat ik niet eens mijn gitaar vastpak of even op de piano speel.” Foto: rr

Normaal gezien stond u dit weekend op het Schlagerfestival. Maar nu heeft u voor onze lezers een video gemaakt.

“Het is een selectie van mijn bekendste nummers, zodat mensen eens een keer goed kunnen meezingen thuis.”

U bent erg close met uw fans, nee?

“Ja, ik mis ze. Ik maak er een punt van om na mijn optredens altijd signeersessies te doen of eens samen op de foto te staan. Ook begin maart, toen de dreiging van het coronavirus al wat kwam opzetten, ben ik na een show nog met een aantal fans op de foto gaan staan. Weliswaar met wat afstand tussen ons in. Mijn manager zei me dat ik moest oppassen, dat ik niet mocht riskeren ziek te worden. Maar als ik die mensen zie wachten, kan ik het niet over mijn hart krijgen om niet even naar ze toe te gaan.”

Bekijk hier “Ik voel me goed”, “Zondag” en monsterhit “Laat de zon in je hart” van Willy Sommers.