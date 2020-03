Zeven besmettingen in Houthalens woon-zorgcentrum Vinkenhof

Houthalen-Helchteren - In het Woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen-Helchteren zijn zeven bewoners besmet met het corona-virus. Het gaat om mensen die in dezelfde gang verblijven en nu daar in isolement geplaatst zijn. Eerder deze maand zijn twee bewoners van Vinkenhof aan corona overleden.

Het was even schrikken in woonzorgcentrum Vinkenhof nadat onderzoek uitwees dat zeven bewoners besmet zijn met het coronavirus. “Zes van hen vertonen geen ernstige symptomen”, zegt Marc Doumen, algemeen directeur van Zorg Houthalen-Helchteren. “Eentje moet ondersteund worden met zuurstof. Naast de al geldende voorzorgsmaatregelen werden de betrokkenen meteen in quarantaine geplaatst. De besmettingen doen zich voor op dezelfde verpleeggang die ook in zijn totaliteit in quarantaine gaat.”

Inmiddels zijn er ook al twee bewoners van wzc Vinkenhof overleden aan het coronavirus. “Eentje eerder in ons woonzorgcentrum en eentje eerder in het ziekenhuis”, gaat Doumen verder. Vinkenhof telt 114 bewoners en zo’n 100 medewerkers. “We werken met gekwalificeerd zorgpersoneel”, zegt Doumen. “Het enige probleem waar we mee kampen is, zoals elders, een gebrek aan onder meer mondmaskers, beschermbrillen, beschermpakken en voorbindschorten.”

