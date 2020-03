Boeken uitlenen via afhaalservice bibliotheek Hamont

Hamont-Achel - Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, zijn de bibliotheken in Hamont-Achel gesloten tot en met 19 april. Maar net in deze moeilijke periode is er wel eens nood aan een goed boek, strips voor kinderen, een ontspannende film... Daarom organiseert de bibliotheek vanaf maandag een afhaalservice voor haar leden.

De afhaalservice van de bib wordt aangeboden van maandag tot en met vrijdag en dit tussen 9 en 12 uur. De voorgeschreven hygiëne- en veiligheidsmaatregelen worden hierbij in acht genomen. Het in ontvangst nemen van de boeken zal dus contactloos gebeuren. De boeken worden namelijk in papieren draagtassen gestoken en vervolgens in de afgesloten tussenhal van de bibliotheek in Hamont geplaatst.

Boeken bestellen

• Zoek via http://hamont-achel.bibliotheek.be de boeken op die je graag wenst uit te lenen. Controleer hierbij wel of deze op dit moment beschikbaar zijn.

• Mail (bibliotheek@hamont-achel.be) of bel (011/51.05.02) je lijstje door en vermeld hierbij je (officiële) voor- en achternaam, je rijksregisternummer en zowel de titel van het boek als de auteur.

• Van zodra je boeken klaarstaan, ontvang je van de medewerkers van de bib een telefoontje of e-mail met de boodschap dat je deze kan komen afhalen.

• Je haalt je boek(en)pakket af de tussenhal van de bibliotheek in Hamont. Dit kan enkel op afspraak waardoor je dus ook niet in contact komt met andere leners.



Verrassingspakket

Heb jij geen concrete titels en laat je je graag verrassen? Dan kan je ook aangeven wat genre (romans, thrillers, waargebeurde verhalen, strips, prentenboeken…) je graag leest. De medewerkers stellen dan voor jou een verrassingspakket samen.

De boeken die je uitleent, krijgen omwille van de coronacrisis automatisch een ruimere inlevertermijn. Je kan je boeken wel steeds terug binnenbrengen via de boekengleuf.

Hamont-Achel Helpt

Ben je zelf niet in de mogelijkheid om de door jou bestelde boeken af te halen? Dan kan je een beroep doen op het vrijwilligersplatform Hamont-Achel Helpt. Hierbij worden vrijwilligers in contact gebracht met mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Meer weten? Neem een kijkje op www.hamont-achel.be/hamontachelhelpt of neem contact op via hamontachelhelpt@hamont-achel.be of 011 51 05 00.

De eerste afhalingen zullen mogelijk zijn vanaf maandag 30 maart, maar aanvragen mogen nu al worden doorgestuurd. Let wel: deze afhaalservice is enkel beschikbaar voor wie reeds lid is van de bibliotheek in Hamont-Achel en in België woont.