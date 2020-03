11 nieuwe coronadoden in Limburg brengt totaal op 47

In het Mariaziekenhuis in Pelt stierven twee coronapatiënten, waarmee het totaal aantal coronadoden daar op drie komt. Foto: Dick Demey

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn in Limburg opnieuw elf coronapatiënten overleden. Dat brengt het totale dodenaantal in Limburg op 47. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven opnieuw vijf coronapatiënten, waarmee de dodenbalans daar al op 17 staat.

De dodentol van de coronacrisis in ons land liep de afgelopen 24 uur, met 69 extra overlijdens, op tot 289. In Limburg stierven opnieuw elf coronapatiënten, waarmee de teller van het aantal coronadoden in onze provinicie al op 47 staat. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven vijf nieuwe patiënten, wat het totaal aantal coronadoden daar op 17 brengt. Sint-Trudo in Sint-Truiden, waar opnieuw een coronapatiënt overleed, is het tweede hardst getroffen ziekenhuis met 13 coronadoden in totaal.

BEKIJK OOK. 1.023 Limburgers met corona, 12 op de 10.000 zijn besmet

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder komt, met één extra overlijden, het totale dodenaantal op zeven. Het ZOL in Genk, waar opnieuw twee coronapatiënten het leven lieten, telt nu vijf coronadoden. In het Mariaziekenhuis in Pelt, waar twee coronapatiënten stierven, loopt het dodentaantal nu op tot drie. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren hebben elk één coronadode te betreuren.

398 coronapatiënten in Limburg

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Limburg is ondertussen opgelopen tot 398, dat zijn er liefst 84 maar dan gisteren en de grootste stijging tot nog toe. Van die 398 patiënten liggen er momenteel 78 op intensieve, dat zijn er zeven meer dan gisteren. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vangt in totaal 113 coronapatiënten op, van wie er 30 op intensieve. “Toch is er ook een lichtpuntje te melden”, zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Zo zijn drie patiënten op onze dienst intensieve zorgen ontslagen. Zij worden nu verder verzorgd op een gewone corona-afdeling.”

LIVE. Volg hier alle updates over het coronavirus

Het ZOL in Genk vangt momenteel 71 coronapatiënten op, van wie 17 op intensieve. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden telt 55 coronapatiënten (8 op intensieve), voor het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder gaat het om 45 coronapatiënten (7 op intensieve). In het Mariaziekenhuis in Pelt is er op één dag een forste stijging van 29 naar 43 patiënten, van wie er zes op intensieve verblijven. Het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren telt nu 40 coronapatiënten, van wie zes op intensieve. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik telt het minst aantal coronapatiënten, al is er daar ook een opmerkelijke stijging van 21 naar 31 patiënten, van wie er vier op intensieve verblijven.