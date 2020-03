Herk-de-Stad -

De 38-jarige priester van Herk-de-Stad, Wim Simons, streamt dagelijks misvieringen via Facebook om ook in deze coronatijden de gelovigen bij te staan. Het initiatief slaat aan, want vorige zondag volgden 4.300 gelovigen de mis via Facebook. TV Limburg springt mee op de kar en wil gelovigen de kans geven om de mis te volgen. Daarom zenden we zaterdag, zondag en maandag om 10 uur 's ochtends een misviering uit op onze zender, maar ook via onze website tvl.be.