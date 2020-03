Luxelabel Bottega Veneta verlicht coronastress met creatief platform

Het Italiaanse luxelabel Bottega Veneta heeft met de Bottega Veneta Residency een virtueel platform ontwikkeld. De bedoeling ervan? Talenten uit verschillende creatieve velden bundelen om verlichting te brengen tijdens de coronacrisis.

Bottega Veneta zal al zijn online platforms - van Instagram en YouTube tot Spotify en Apple Music gebruiken om koks, artiesten, schrijvers, muzikanten, filmregisseurs en ontwerpers in de bloemetjes te zetten in het zogenoemde ‘labo van creativiteit.’ Per week zal het merk elke dag een persoon uit de verschillende branches onder de aandacht brengen.

“Creativiteit en kracht vormen de kern van Bottega Veneta”, aldus de creatief directeur van het merk, Daniel Lee, in een verklaring. “In deze zeer verontrustende tijd voelen we ons verantwoordelijk om die waarden te vieren en een gevoel van vreugde en hoop in onze gemeenschap en daarbuiten aan te wakkeren.”