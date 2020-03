Voetbalcompetitie in lagere reeksen stopgezet met stijgers en dalers

Koersel – hier tegen Bregel aan het feest in wat nu de laatste match van het seizoen blijkt te zijn – is de kampioen in eerste provinciale. Foto: Karel Hemerijckx

De voetbalcompetitie in de lagere reeksen wordt stopgezet en de huidige klasseringen worden beschouwd als eindklassementen. Dat heeft de Voetbalbond vrijdag beslist. Het stopzetten van de competitie geldt voor de amateur-, provinciale én jeugdreeksen.

De KBVB verkoos dit scenario boven het nog proberen verderzetten van de competitie of het neutraliseren van het seizoen. Door deze beslissing grijpt Bocholt nipt naast de titel in de Tweede Amateurliga B. KVK Tienen is kampioen, Spouwen-Mopertingen is veroordeeld tot degradatie. In Derde Amateur B promoveert Lyra-Lierse en zakken met Bilzen-Waltwilder en Helson twee Limburgse clubs die hiermee zorgen voor een sneeuwbaleffect in de Limburgse provinciale reeksen. VK Linden was eerder al veroordeeld tot degradatie naar provinciale afdelingen.

Koersel (1prov.), Eksel (2A), Thor Hasselt (2B), Boorsem (3A), Anadol (3B), Gravelo (3C), Sluizen (4A), Turkse Rangers (4B) en Borgloon (4C) de kampioenen in de Limburgse reeksen. Bij de dames kronen FC Alken (1prov.) en Jong STVV C (2prov.) zich tot kampioen.

Lees hier het volledige communiqué van de Voetbalbond:

De crisiscel corona van de KBVB, waarin alle entiteiten van het Belgisch voetbal vertegenwoordigd zijn (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League), kwam deze voormiddag virtueel samen om het verdere verloop van de competities te bespreken.

De crisiscel nam in het belang van de volksgezondheid de moeilijke, maar stilaan onvermijdelijke beslissing om alle jeugd- en amateurcompetities, die sinds midden maart stilliggen, definitief stop te zetten. Dat betekent dat er voor dit seizoen geen wedstrijden meer doorgaan in het jeugd- en amateurvoetbal. Niet voor het competitief voetbal, niet voor het recreatief voetbal, niet voor het Futsal en ook niet voor het Minivoetbal. De Women’s Super League en alle andere vrouwencompetities vallen onder dezelfde regeling.

Eindstand op basis van rangschikking 12 maart 2020

Wat dit precies betekent, vind je terug via https://bit.ly/competitions-nl. De sportieve eindstand wordt in de komende dagen gepubliceerd. We communiceren hier later opnieuw over.

Voorlopig nog geen beslissing over profvoetbal

De beslissing die vandaag is genomen geldt voor alle jeugd- en amateurcompetities, ook voor de Youth Elite dus. Een beslissing over het profvoetbal (1A, 1B, finale van de Croky Cup en U21 competities) zal door de bevoegde instanties van de Pro League genomen worden wanneer alle informatie eigen aan het profvoetbal zal verzameld zijn.