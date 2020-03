NIEUW. De blijf in uw kot concerten: deze week een exclusief optreden van Willy Sommers

Nu artiesten hun speelkansen voor een hele tijd kwijt zijn en net als de gewone mensen opgesloten zitten in hun kot, heeft Het Belang Van Limburg besloten om maandag 30 maart te starten met “de Blijf In Uw Kot Concerten”. Willy Sommers zingt deze week exclusief vanuit zijn kot in Lennik.

Bedoeling is om muzikaal talent een duwtje in de rug geven. Iedere zaterdag plannen we een bekend artiest. We starten vandaag met niemand minder dan Willy Sommers die normaliter headliner was op het Schlagerfestival. “Laat de zon in je hart”, zingt Willy vanuit “zijn kot” in Lennik. Volgende week is Sabien Tiels aan de beurt.