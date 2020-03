Cultuur bij je thuis? Opera Ballet Vlaanderen toont gratis opnames van voorstellingen

Nu door de coronacrisis geen voorstellingen kunnen plaatsvinden bij Opera Ballet Vlaanderen, zet het kunsthuis opnames van vijf producties van de voorbije seizoenen online. Het aanbod wordt later nog uitgebreid.

De producties die vrijdag al gratis beschikbaar worden op de website van Opera Ballet Vlaanderen, zijn de opera’s Parsifal, La Juive en Rusalka en de balletvoorstellingen Ma Mère L’Oye en Bach Studies.

“Zowel opera- als balletliefhebbers kunnen nu vanuit de huiskamer opnieuw genieten van deze titels of ze voor het eerst ontdekken”, zegt woordvoerder Wilfried Eetezonne.

“Voor de mensen die nog niet in onze theaters zijn geweest, is het de ideale kennismaking met de wereld van Opera Ballet Vlaanderen. De komende weken zullen we het aanbod nog aanvullen. Maar uiteraard hopen we vooral dat we snel opnieuw onze deuren kunnen openen en het publiek weer een live ervaring kunnen aanbieden.”

Naast op de eigen website blijft Opera Ballet Vlaanderen ook aanwezig op het platform Opera Vision en werkt het mee aan het nieuwe initiatief van Cultuurconnect, Podium aan huis.