Twee bewoners Diepenbeeks rusthuis er erg aan toe na coronabesmetting

Hasselt / Diepenbeek - In woon-zorgcentrum De Visserij in Diepenbeek zijn twee personeelsleden en twee bewoners wellicht drager van het coronavirus. De twee bewoners zijn er erg aan toe, zegt de burgemeester.

“Twee mensen van het team zijn thuis: één iemand testte positief op het nieuwe coronavirus, terwijl de andere niet getest is maar wel alles in die richting wijst”, zegt Rik Kriekels (N-VA). “We hebben ook twee bewoners die er serieus aan toe zijn. Bij één iemand is het coronavirus bevestigd, maar ook bij de andere persoon zijn er sterke vermoedens van een coronabesmetting. Uit voorzorg blijven alle 85 bewoners op hun kamers. Voorlopig hebben we alle groepsactiviteiten geschrapt. We volgen de voorzorgsmaatregelen vanaf dag één heel nauwgezet op, maar zelfs dan slaag je er niet in om het virus buiten te houden.”

Ook Hasselts rusthuis getroffen

De coronabesmetting die vastgesteld is in woon-zorgcentrum Orelia Katarinadal in Hasselt, deint ondertussen verder uit. Vooral het personeel wordt getroffen. “Bij onze medewerkers hebben we elf afwezigen met coronagerelateerde symptomen, waarvan zeven medewerkers effectief positief hebben getest”, legt woordvoerder Caroline Vercauteren uit. De vier anderen vertonen symptomen van corona, maar blijven preventief thuis. “De vervanging van afwezige collega’s verloopt vlot en dus kan ook de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijven.”

“De bewoners blijven intussen, uit voorzorg, in isolatie op hun kamer. Tot deze week waren er onvoldoende testen beschikbaar, maar sinds vandaag is de situatie anders en zullen na overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid en onze eigen arts toch testen uitgevoerd worden bij vier van onze bewoners.”

19 bewoners met symptomen

Eén bewoner, die om andere medische redenen in het ziekenhuis was opgenomen, testte ondertussen ook al positief op covid-19. “Donderdag hadden negen bewoners meerdere symptomen die gelinkt worden aan het nieuwe coronavirus, vandaag zijn er nog slechts twee van hen die ook koorts hebben. In totaal spreken we van negentien mensen met milde symptomen van het virus. We kunnen zeggen dat het aantal zieken min of meer stabiel blijft, terwijl de symptomen zijn afgenomen. Families van een bewoner die ziek is, worden elke dag gebeld voor een update. En alle contactpersonen van onze bewoners ontvangen regelmatig een update via e-mail, ook vandaag.”