Triest record met 769 nieuwe sterfgevallen in 24 uur tijd in Spanje

De afgelopen 24 uur zijn er in Spanje 769 doden bijgekomen, een nieuw record in het land. Daar zijn in totaal al 4.858 dodelijke slachtoffers gevallen door de pandemie van het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Spaanse autoriteiten.

Spanje staat op nummer twee op de lijst van landen met het grootste aantal coronadoden, na Italië, maar het aantal doden per dag is inmiddels wel uitgestegen boven dat van Italië (dat er volgens een balans van donderdagavond 662 had).

In totaal zijn in Spanje 64.059 mensen besmet met het virus, nadat er op 24 uur tijd meer dan 7.800 infecties bijkwamen. Het gaat niettemin om een vertraging van de stijging (+14 pct van donderdag op vrijdag, tegenover +18 pct en +20 pct in de twee dagen daarvoor).

Meer dan 4.100 personen liggen nog steeds op intensieve zorgen, terwijl inmiddels 9.357 patiënten genezen werden verklaard.

De zowat 46 miljoen inwoners van Spanje zijn al sinds 14 maart onderworpen aan een strikte lockdown, die woensdag nog werd verlengd tot 11 april.