Grensovergang Gestelsedijk gaat vanaf 20 uur dicht

Lommel - Op de lokale veiligheidscel in Lommel en in overleg met de burgemeester van Bergeijk, Arinda Callewaert-de Groot, is vanochtend beslist om vanaf vanavond om 20 uur enkel nog de grote grensovergang aan de Kolonie open te houden.

De kleine grensovergang en ook de fietspaden via de Gestelsedijk worden volledig afgesloten door middel van betonblokken. "Onze politie heeft niet de capaciteit om beide grensovergangen continu te blijven bemannen. Deze controles komen bovenop de andere corona-patrouilles op ons grondgebied én de reguliere interventies," zegt burgemeester Bob Nijs. "Vandaar de beslissing om de kleine grensovergang fysiek af te sluiten."

De grote grensovergang ter hoogte van Lommel Kolonie blijft dus wel nog open, mét politiecontrole.

De voorwaarden om de grens te mogen passeren blijven als volgt:

- Voor woon- werkverplaatsingen.

- In het kader van een co-ouderschapsregeling.

- Om zorg te gaan verlenen aan een hulpbehoevend familielid of persoon waarmee je een zorgband heb. Je moet de zorgbehoefte kunnen aantonen met een attest of een bewijs van de zorginstantie of huisarts

- de zorg voor dieren

- voor landbouwactiviteiten.

Voor grensarbeiders uit de vitale sectoren is er een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland.

Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website van het Nationaal Crisiscentrum over het coronavirus via: https://centredecrise.be/fr/news/travailleurs-transfrontaliers-dans-des-secteurs-vitaux-et-des-professions-cruciales-une

Meer info www.lommel.be/corona