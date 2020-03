Rammstein-zanger met corona opgenomen op intensieve zorgen

Till Lindemann, de 57-jarige zanger van Rammstein, is besmet met corona en ligt op intensieve zorg in een Duits ziekenhuis. Dat melden Duitse media.

Vorige week heeft metalband Rammstein nog opgetreden in Rusland. Toen Lindemann terugkwam in Berlijn, bleek dat hij besmet was met het coronavirus. Hij lijdt aan een longontsteking en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij vandaag op intensieve zorgen.

Rammstein komt in principe op 10 juni optreden in het nieuwe festivalpark in Oostende. Door de maatregelen zijn er al vraagtekens bij dat concert, maar de ziekte van Lindemann kan een bijkomende oorzaak van twijfel zijn.