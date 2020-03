Britse premier Boris Johnson besmet met corona

De Britse premier Boris Johnson heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakt hij zelf bekend op Twitter.

“De afgelopen 24 uur heb ik milde symptomen gekregen en heb ik positief getest op het coronavirus”, aldus Johnson. Die milde symptomen zijn volgens Johnson koorts en een aanhoudende hoest.

Hij zit in zelf-isolatie. “Dat is het juiste om te doen”, aldus de Britse premier in een videoboodschap. “Dankzij de tovenarij van moderne technologie kan ik blijven communiceren met mijn topteam om het gevecht te leiden tegen het coronavirus.” Hij zal de Britse overheid blijven leiden via videoconferentie.

Johnson had nog lovende woorden voor onder meer de Britse nationale gezondheidsdienst NHS.