Nathalie Meskens bevallen van eerste kindje

Nathalie Meskens (37) is woensdag bevallen van een dochtertje dat de naam Lima kreeg. Dat deelde presentatrice subtiel mee via haar Instagramaccount. Het is het eerste kindje voor Meskens en haar vriend Nadim.

In februari maakte de televisiepresentatrice zich nog zorgen over haar bevalling. Het meisje in haar buik lag dwars en dat maakte de aanstaande mama zenuwachtig. “Het kan zijn dat ze nog draait maar de percentages zijn niet hoopvol”, schreef ze toen bij een foto van haar bolle buikje. “Maar ik moet het loslaten, zolang ons meisje maar gezond is.”

Of Meskens bevallen is via de een keizersnede, is momenteel niet duidelijk. De kersverse mama kondigde de geboorte nu eenmaal subtiel aan. Tussen de foto’s op haar Instagram Stories stond plots een foto van een stralende Meskens met een baby. Nadien volgde ook een foto met de naam: Lima.