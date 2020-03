Thuiswerkende vader onthult zijn geheim voor probleemloze quarantaine

Als thuiswerkende vader je aandacht verdelen over je werk én je kinderen, het is soms moeilijk om allemaal onder controle te houden. Maar niet voor deze vader. Hij heeft dé oplossing gevonden en deelt deze graag met de rest van de wereld. Of het kindvriendelijk is is een andere vraag…

Deze thuiswerkende vader heeft zijn eigen oplossing gevonden om zowel zijn werk als kinderen onder controle te krijgen. Hij bindt zijn kinderen vast op een stoel en plakt een stuk plakband over hun mond. Origineel is het alvast, maar of je kinderen het ook zo fijn vinden valt te betwisten.