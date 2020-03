Topdokter Chris Van der Linden positief op corona: “Reukverlies was enige klacht”

Neuroloog Chris Van der Linden van het AZ Sint-Lucas, bekend van de Vier-reeks Topdokters, heeft positief getest op het coronavirus. “Ik voel me goed”, zegt hij. “De enige klacht die ik had, was reukverlies.”

Omdat Van der Linden geen koorts heeft, had hij dus in principe mogen doorwerken. “Ik had het hele ziekenhuis kunnen besmetten”, zegt hij. “Gelukkig heb ik bij privélab een staal laten analyseren, waaruit bleek dat ik positief was.”

Volgens Van der Linden is er te weinig aandacht voor smaak- en geurverlies als indicator voor besmetting met corona. “Het is effectief iets wat we vaker zien”, zegt viroloog Steven Callens (UZ Gent). “Er zijn al gevallen ontdekt van mensen bij wie koffie als water smaakt of die plots geen wijn meer proeven.”

Buitenlandse studies tonen aan dat dertig tot zestig procent van de patiënten tijdelijk reuk- en smaakverlies ervaart. En er zijn dus ook patiënten bij wie dat de énige symptomen zijn.

De vraag is dan natuurlijk of je alleen op basis daarvan thuis moet blijven? “Dat is geen slecht idee”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Zijn collega Steven Callens noemt het “een moeilijke kwestie”. “We weten nog niet in welke mate mensen die alleen geur- en smaakverlies hebben, maar geen koorts hebben of niet hoesten, besmettelijk zijn. Verzorgend personeel dat bij ons geen koorts maakt en niet hoest, maar wel smaakverlies heeft, laten we 42 dagen met een chirurgisch mondmasker werken.”