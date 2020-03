Hoe lang kom ik echt toe met mijn toiletpapier? Bereken het hier

Toiletpapier hamsteren, het is een ware hype geworden tijdens de coronacrisis. Bereken via de ingenieuze toiletpapier-calculator hoe lang uw voorraad echt strekt en maak van het toiletbezoek opnieuw een zorgeloos moment.

Gedaan met angstzweet en paniekaanvallen elke keer wanneer je je naar het kleine kamertje begeeft. Via de toiletpapier-calculator van BlitzResults kan je uitrekenen hoe lang je nog toekomt met je voorraad ‘wit goud’. Bovendien vind je er tips over hoe je de voorraad wat kan spreiden en welke alternatieven er zijn voor toiletpapier.

“In de meeste gevallen wordt de eigen behoefte schromelijk overschat en gaat het toiletpapier nog verrassend lang mee. Wij hopen met de calculator een actueel probleem met de nodige humor op te kunnen lossen. We willen de mensen er met een knipoog aan herinneren dat het in de meeste gevallen niet nodig is om toiletpapier te hamsteren”, zegt Tim Lilling, projectleider van rekenportaal BlitzResults.com.

BlitzResults is een open source educatief platform met een focus op wetenschap en technologie.