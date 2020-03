69 nieuwe overlijdens, aantal besmettingen fors gestegen: nu ook kat besmet

Er zijn in de voorbije 24 uur in ons land 69 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 289. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. “Het gaat voornamelijk om mensen van hogere leeftijd.”

Het aantal besmettingen steeg fors met 1.049 naar 7.284. 490 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, dat totaal komt op 3.042. 690 van hen liggen op intensieve zorgen.

Er is ook een kat besmet met het virus, laat Van Gucht weten. Ze is besmet geraakt door haar besmette baasje. “Dit is een alleenstaand geval, het is niet iets dat vaak voorkomt. Voor alle duidelijkheid: het virus is overgedragen van mens op dier.”

Het Crisiscentrum benadrukt nog eens dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden. “Dit is de enige manier om dit onder controle te houden”, zegt Yves Stevens. “Zelfs als je je al twee weken niet ziek voelt: beperk je sociale contacten in real life. Er zijn genoeg manieren om wel te communiceren met familie en vrienden. Het is belangrijk dat we dit volhouden.”