Zoek je een luisterend oor in coronatijden? Bij Tele-onthaal en Awel kan je terecht

Psychologen en dokters trokken eerder deze week aan de alarmbel: het coronavirus kan verstrekkende gevolgen hebben voor ons mentale welzijn. Hier kan je terecht voor een luisterend oor.

De coronacrisis brengt heel wat gevoelens van angst, onzekerheid en stress met zich mee. En dat kan leiden tot depressies of andere ziekten. Psychologen en dokters onderlijnen daarom het belang van praten met naasten over deze gevoelens. Toch is dat niet altijd gemakkelijk, of mogelijk.

De FOD Volksgezondheid schuift daarom twee hulplijnen naar voren als luisterend oor in deze moeilijke tijden. Tele-Onthaal wordt samen met de collega’s van Awel het aanspreekpunt voor al je bekommernissen. Jongeren wenden zich best tot Awel.

Zit je minder goed in je vel of zoek je een luisterend oor in coronatijden? Dan kan je terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op het nummer 102 of via www.awel.be.